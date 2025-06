Mercato Milan: Pulisic non è contento! Maignan vuole il Paris | Retroscena

Non solo Maignan. Anche Christian Pulisic starebbe vivendo un momento di perplessità. L'esterno americano non vedrebbe di buon occhio tutti questi potenziali addii e sta prendendo del tempo.

In sintesi, il mercato del Milan, tra le spinte di Maignan verso la Francia e le perplessità di Pulisic, inizia in modo decisamente complicato , costringendo la dirigenza a muoversi con molta cautela. Scopri tutti i retroscena nel nostro video:

