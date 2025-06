Mercato Milan: niente follie da 50 milioni e porte chiuse ai ritorni costosi | PM News

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione , il Milan si appresta ad affrontare la prossima sessione di calciomercato con una linea ben definita: no a spese folli e operazioni eccessivamente onerose . Il club di via Aldo Rossi non sembra avere la volontà né l'apertura a valutare o avallare colpi da 50-60 milioni di euro , escludendo automaticamente questo tipo di investimenti.

Nonostante non vi siano temi legati a un "extra budget", la politica del Milan appare improntata alla sostenibilità economica. Questo significa che, al momento, sono da accantonare anche le suggestive ipotesi di un ritorno in Italia di giocatori come Sandro Tonali. Sebbene il nome può scaldare il cuore di tutti i tifosi rossoneri e aggiungere qualità alla rosa, l'ingaggio elevato lo rende, allo stato attuale, non percorribile per le casse rossonere. Il Milan non sembra disposto a prendere in considerazione operazioni che comportino costi salariali troppo elevati.