Calciomercato Milan, Allegri vuole Moise Kean: la cifra e i dettagli

Il Milan inizia a muovere le fila del mercato in entrata e studia dei colpi per donare a Massimiliano Allegri una squadra capace di poter puntare subito in alto. I rossoneri, reduci dalla cessione di Tijjani Reijnders e altre spinose situazioni ancora da risolvere, puntano a un grande colpo, un giocatore che può fare la differenza. Detto di Dusan Vlahovic , il tecnico livornese avrebbe espresso anche un'altra preferenza: ovvero Moise Kean .

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, infatti, nelle scorse ore vi sarebbe un primo sondaggio del club rossonero per l'attaccante della Fiorentina, reduce da una grande stagione in maglia viola. Kean è difeso da una clausola di ben 52 milioni di euro, valida per le prime due settimane di luglio, ma il Milan potrebbe anche pensare di inserire qualche contropartita. Una di queste potrebbe essere Filippo Terracciano, giocatore molto gradito da Stefano Pioli, con quest'ultimo ormai in procinto a diventare il nuovo allenatore della Viola.