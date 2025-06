Calciomercato Milan, giocatori in prestito: chi torna e chi se ne va

Rientra dal Napoli anche Noah Okafor, ma soltanto per ripartire. In forse le situazioni di Tommaso Pobega con il Bologna e di Ismaël Bennacer con l'Olympique Marsiglia. Entrambi i club, però, non vogliono pagare i 12 milioni di euro previsti dagli accordi per il diritto di riscatto e puntano a uno sconto. Il Milan ha fatto sapere, poi, che non riscatterà João Félix e non intavolerà trattative con la Roma per la conferma di Tammy Abraham. Anche Kyle Walker e Riccardo Sottil verso l'addio ai rossoneri.