Le strategie del calciomercato rossonero passano anche e soprattutto dalle cessioni. Durante un intervento avvenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha fatto il punto sulle manovre in uscita del Milan, evidenziando come la società necessiti di monetizzare prima di affrontare ulteriori colpi in entrata.

Milan, Moretto: "I rossoneri necessitano di uscite"

Il trasferimento è stato bloccato per altri motivi, anche perché Estupinian conosce molto bene Emery, hanno già lavorato insieme, quindi era lui il primo obiettivo, però è solo un preambolo per dirti che sì Estupinian, ma anche Fofana, ma anche Ricci, sono i nomi che abbiamo fatto in mattinata. Quindi il Milan ha bisogno di far uscire qualcuno per poi far entrare qualcun altro".

Tra i profili caldi nelle ultime settimane c'è quello diL'esterno ecuadoriano era finito nel mirinotecnico con cui ha già lavorato e che lo considerava una scelta primaria. L'operazione tuttavia non si è concretizzata: Amorim ha preferito bloccare la partenza del giocatore per valutarne l'impatto durante il pre campionato.

Le cifre dell'affare, inoltre erano molto vicine al budget che la squadra inglese sta investendo per chiudere l'arrivo di Matteo Ruggeri dall'Atletico Madrid:

"In questo momento il Milan necessita di uscite. L'Aston Villa che va su Ruggeri perché Amorim comunque voleva valutare Estupinian. I soldi che di fatto l'Aston Villa avrebbe messo per Estupinan erano gli stessi che sta mettendo per Ruggeri. Quindi diciamo che a livello economico le parti erano anche molto molto vicine."