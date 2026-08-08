L'asse Turchia-Italia sta registrando una nuova variazione. Il trasferimento di Rafael Leão, calcaitore in uscita dal Milan, al Fenerbahce è finito su un binario morto, spingendo il club di Istanbul a cambiare obiettivo d'attacco. La priorità, ad oggi, si chiama Romelu Lukaku.

Milan, niente Fenerbache per Leao: ecco il nuovo nome

I contatti per il talento portoghese si sono congelati di fronte ad ostacoli economici apparentemente difficili da superare. La richiesta del club rossonero, infatti, è una sola:nessuno sconto.

Rafael Leao, seppur tentato dalle offerte, per accettare il trasferimento nel campionato turco richiederebbe uno stipendio compreso tra i 12 e i 14 milioni di euro a stagione. Privato della pista Leão, il club di Istanbul ha voluto puntare sul centravanti azzurro in uscita dal Napoli: Lukaku, infatti, avrebbe già espresso una forte apertura al trasferimento e, tra le parti si registrano dei contatti molto avanzati, con il Fenerbahçe che è pronto ad affondare il colpo.