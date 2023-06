Mercato Milan – Obiettivo Milinkovic-Savic; Samardzic alternativa | PM

Nei prossimi giorni il Milan definirà, in via ufficiale, la cessione di Sandro Tonali al Newcastle per 70 milioni di euro più bonus fino a 80 ed una percentuale (10%) sull'eventuale, futura rivendita del cartellino del centrocampista italiano. Un sacrificio importante che, però, consentirà a Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada di condurre una sessione estiva di mercato scoppiettante per il Diavolo.