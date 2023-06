Acquisti, cessioni, budget e ingaggi: Milan, la strategia di mercato | PM

Abbiamo svolto delle indagini, verificato sensazioni, 'rumors' e raccolto notizie. E qui, in anteprima, possiamo svelarvi la strategia del Milan nel mercato per l'estate 2023. Punto primo: la cessione di Tonali al Newcastle sarà l'unica che riguarderà i big della squadra di Pioli. Per essere più precisi: Mike Maignan, Theo Hernández e Rafael Leão non si muoveranno da Milano in questa sessione di trattative.

Tre punti chiave nella strategia della società — Punto secondo: i 70 milioni di euro della cessione del numero 8 alle 'Magpies' verranno reinvestiti totalmente sul mercato in entrata. È ipotizzabile, secondo quanto abbiamo capito, un mercato estivo in entrata da almeno 100 milioni di euro di spesa. Il Diavolo, inoltre, alzerà il proprio monte ingaggi di modo da poter attrarre più calciatori possibili ed essere maggiormente potente e competitivo in fase di trattativa.

Punto terzo: le priorità, in entrata, sono l'acquisto di tre centrocampisti, di un esterno destro d'attacco e di un centravanti. Quindi, saranno fatte delle operazioni 'minori' in corrispondenza delle uscite che ci saranno. Esempio: se dovesse partire Fodé Ballo-Touré, verrà rimpiazzato con un nuovo terzino sinistro. Affari 'alla Moneyball', con dati e algoritmo a farla da padrone, più che i nomi stessi dei calciatori.

Insomma: se il mese di giugno è stato lungo, sofferto e doloroso per i tifosi del Milan, luglio e agosto si preannunciano scoppiettanti e divertenti. Vedremo, ora, se tutte queste indicazioni che abbiamo raccolto in esclusiva per voi saranno rispettate o meno dalla proprietà e dalla dirigenza. Milan, conferme su Loftus-Cheek: i dettagli >>>