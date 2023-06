Ruben Loftus-Cheek si avvicina a vestire la maglia del Milan in questo calciomercato estivo. L'inglese arriverà dal Chelsea

I colleghi di 'calciomercato.com' hanno dato quasi per chiusa la trattativa di calciomercato tra Chelsea e Milan per il trasferimento a titolo definitivo di Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese classe 1996, alla corte di mister Stefano Pioli per 15 milioni di euro.