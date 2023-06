Calciomercato Milan – Milinkovic-Savic, idea forte di Pioli. Ma RedBird …

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come, in questa sessione di calciomercato, il Milan prenderà addirittura quattro centrocampisti. Uno per sostituire Sandro Tonali, in procinto di essere ceduto al Newcastle; un altro per rimpiazzare l'infortunato Ismaël Bennacer. Infine, i sostituti di Tiémoué Bakayoko e Aster Vranckx, non riscattati rispettivamente da Chelsea e Wolfsburg.