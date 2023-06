Calciomercato Milan – Difesa, ecco la moncadata: si paga la clausola?

Si avvicina la fine del mese di giugno, che porterà via con sé ufficialmente la stagione 2022-2023. Dal 1° luglio inizierà la sessione estiva di calciomercato che dovrà vedere il Milan - per forza - protagonista. In quest'ultimo periodo, infatti, la società di Via Aldo Rossi ha prima salutato Zlatan Ibrahimović, che si è ritirato, poi detto addio a Paolo Maldini e Frederic Massara nel management e, infine, sebbene manchi ancora l'ufficialità, anche a Sandro Tonali, ceduto per 80 milioni di euro al Newcastle. Ora è il momento di prendere qualcuno.