Mercato Milan, Maignan spinge per il Chelsea: via per il mondiale per Club?

Il mercato del Milan è in ebollizione e, secondo quanto riferito da Fabrizio Romano e Matteo Moretto in una recente live su YouTube, la situazione legata a Mike Maignan si sta rapidamente evolvendo. Il portiere francese, infatti, starebbe spingendo con forza per un trasferimento al Chelsea , desideroso di intraprendere una nuova avventura in Premier League .

Mercato Milan, corsa contro il tempo per Maignan: il Chelsea lo vuole subito

La trattativa tra il Milan e il club londinese, seppur abbastanza complessa, è in fase 'avanzata' e le prossime ore saranno cruciali. Si prevede che la situazione possa accendersi in modo significativo entro la serata di domani, martedì 10 giugno. Il Chelsea ha un'urgenza specifica: vuole assicurarsi Maignan in tempo per poterlo schierare nel Mondiale per Club. Per fare ciò, l'accordo tra le due società dovrebbe essere formalizzato e il giocatore registrato entro la scadenza fissata, che presumibilmente è domani sera.