Calciomercato Milan, ultimatum di Maignan ai rossoneri: le novità

Sono ore calde per il calciomercato milanista e per i tifosi del Diavolo. Massimiliano Allegri sta provando a convincere il capitano Mike Maignan in ogni modo a restare al Milan. Ormai però il francese sembra aver preso la sua decisione definitiva: vuole cambiare squadra e andare al Chelsea. E vorrebbe farlo già in questi giorni, così da poter poi volare negli Stati Uniti con la squadra di Enzo Maresca per il Mondiale per Club. Esattamente come ha fatto Rejnders con il Manchester City.