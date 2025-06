Santiago Gimenez ha segnato in amichevole con il Messico. Come lo gestirà nel Milan Max Allegri, che ha avuto attaccanti di peso in carriera?

Redazione PM 9 giugno 2025 (modifica il 9 giugno 2025 | 13:10)

Apre così la Gazzetta dello Sport parlando del centravanti messicano del Milan: "Santiago Gimenez nella notte tra sabato e domenica ha segnato con il suo Messico a Salt Lake City". Un gol di testa per ricordare anche al Milan che i suoi 6 gol in 19 partite non rendono giustizia alle sue qualità. Sì, si trattava solo di un amichevole, ma Gimenez ha mandato un messaggio chiaro che senz’altro è arrivato anche al suo nuovo allenatore Massimiliano Allegri.

Milan, il messaggio di Gimenez ad Allegri — Il tecnico non l’ha ancora potuto allenare e si conosceranno per la prima volta a luglio. Da lì in poi, il messicano dovrà dimostrare al mister di meritarsi il posto da centravanti e titolare, al di là di quelle che sono le voci di mercato.