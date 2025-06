Mercato Milan, frenata per Jashari: il Bruges chiede cifre da top player

Daniele Longo, noto esperto di mercato, ha riportato un aggiornamento sulla corsa del Milan per il centrocampista del Bruges, Ardon Jashari

Daniele Longo, noto esperto di mercato , ha riportato un aggiornamento significativo sulle trattative di mercato del Milan , rivelando una battuta d'arresto nella corsa a Jashari . Secondo quanto riferito dal giornalista, il Bruges avrebbe manifestato una decisa chiusura all'offerta presentata dal club di via Aldo Rossi per assicurarsi le prestazioni del giovane.

Calciomercato Milan, muro belga per Jashari: Il Bruges alza il prezzo

Il motivo del rallentamento è prettamente economico: il club belga valuta il proprio gioiello con cifre decisamente importanti. "Bruges verso il no all’offerta del Milan per Jashari," ha spiegato Longo, specificando che "il club belga vuole 35 milioni garantiti più tanti bonus per superare quota 40."