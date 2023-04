Mercato Milan – Ferran Torres accostato al Diavolo: età, ruolo e stipendio

Uno dei calciatori accostati al Milan in vista del mercato estivo è Ferran Torres: conosciamo meglio il calciatore in forza al Barcellona

Nelle ultime ore Ferran Torres è stato accostato al Milan. Il talento classe 2000 del Barcellona potrebbe così lasciare i blaugrana dopo appena un anno e mezzo dal suo trasferimento in Catalogna. In attesa di scoprire ulteriori novità a riguardo, conosciamo meglio il calciatore cresciuto nelle giovanili del Valencia.

Ferran Torres: età e carriera — Come già anticipato, Ferran Torres è un classe 2000 e ha da poco compiuto 23 anni. Nonostante la giovane età, il nazionale spagnolo può vantare un curriculum importante. Cresciuto nel settore giovanile del Valencia, fa l'esordio con i grandi proprio con la squadra dei 'Los Murcielagos' (i pipistrelli). Ha vestito la maglia del Valencia dal 2017 al 2020 per poi trasferirsi al Manchester City. Sotto la guida di Pep Guardiola, probabilmente lì non ha avuto la possibilità di esprimersi al meglio. Dopo appena un anno e mezzo, Ferran Torres è tornato in Spagna per vestire la maglia del Barcellona, club dove milita tutt'ora.

Ruolo e caratteristiche tecniche — Ferran Torres ricopre il ruolo di esterno sinistro alto, ma può anche giocare sul fronte opposto e anche nel ruolo di prima punta. Non è un grande goleador (solo 7 reti in in 39 presenze in questa stagione), ma è dotato di una buona tecnica individuale, rapido, veloce nella corsa ed abile nel dribbling.

Prezzo del cartellino e stipendio — Ferran Torres ha un contratto in essere con il Barcellona fino al giugno del 2027. Come riporta 'Transfermarkt', il prezzo del ssuo cartellino al momento si aggira intorno ai 30 milioni di euro, non una cifra impossibile per un club come il Milan che solamente la scorsa estate ne ha sborsati 35 milioni per De Ketelaere. Resterebbe da sciogliere il nodo stipendio, in quanto il calciatore percepisce circa 6 milioni di euro al Barcellona. Vedremo, dunque, se ci saranno le condizioni per dare vita ad una trattativa tra il Milan e il club catalano. LEGGI ANCHE: Milan, sarà Pavard il colpo in difesa? >>>