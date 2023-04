Pavard, contratto in scadenza e visita al Milan: sarà lui il colpo in difesa?

Ieri Benjamin Pavard si è recato a 'San Siro' per fare visita al Milan in occasione del match contro il Lecce: sarà lui il colpo in difesa?

Ieri pomeriggio il Milan ha giocato e vinto la partita disputata a 'San Siro' contro il Lecce. La gara è terminata 2-0 in favore dei rossoneri grazie ad una bella doppietta di Rafael Leao, sempre più determinante all'interno della squadra allenata da Stefano Pioli. Risultato a parte, ieri ha fatto piacere la notizia della visita allo stadio da parte di Lucas Hernandez e Benjamin Pavard, calciatori attualmente in forza al Bayern Monaco. Grandi amici di Olivier Giroud e Theo Hernandez, la loro visita ha fatto pensare a delle opportunità di mercato in quanto entrambi hanno il contratto in scadenza nel 2024.

Come più volte hanno dichiarato i fratelli Hernandez, il loro desiderio sarebbe quello di vestire un giorno la stessa maglia. E ciò potrebbe accadere qualora Lucas decidesse di trasferirsi al Milan, club che potrebbe cercare un nuovo terzino sinistro proprio per avere un sostituto all'altezza di Theo Hernandez. Inoltre Lucas è un calciatore duttile che può giocare anche al centro della difesa. Nonostante ciò, al momento non sembrerebbero esserci le condizioni per vedere l'ex Atletico Madrid a Milanello. Cosa che invece potrebbe verificarsi nel caso di Bejamin Pavard, da tempo nel mirino proprio del Milan.

Il terzino del Bayern Monaco è un grande amico di Olivier Giroud e non sarebbe utopia vedere i due vestire la maglia rossonera. A differenza di Lucas Hernandez, Pavard ricopre il ruolo di terzino destro, una zona del campo dove il Milan può già contare del suo capitano Davide Calabria e di Alessandro Florenzi. Come il suo connazionale, però, può anche giocare come difensore centrale.

Qualora però il Milan dovesse decidere di dare vita ad una trattativa con il Bayern Monaco, probabilmente potrebbe acquistarlo ad un prezzo di saldo considerato che il suo contratto scadrà nel giugno del 2024. Ci sarebbe da trovare una quadra sullo stipendio del giocatore, il quale in questo momento guadagna circa 5 milioni di euro al Bayern Monaco. Vedremo, dunque, se quella di ieri è stata una semplice visita oppure se sta iniziando a bollire qualcosa in pentola.