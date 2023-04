Mercato – Dalla Spagna: “Milan in corsa per un titolare del Barcellona”

Tra i giocatori più in forma nel corso delle ultime settimane in casa Milan c'è senza dubbio Brahim Diaz. Lo spagnolo si è reso protagonista di giocate importanti tanto in campionato quanto in Champions League, dimostrando di aver compiuto quel salto di qualità che gli era richiesto e che tanti si aspettavano forse in precedenza. Bisogna ricordare, però, che il classe 1999 non è di proprietà del Milan e, soprattutto, sembra che il Real Madrid voglia fare tutto il possibile per riprenderselo.