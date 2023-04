Calciomercato Milan – Diavolo, chance per Ferrán Torres? Le ultime news

Ferrán Torres obiettivo di calciomercato del Milan per la prossima stagione? La voce sta circolando con insistenza tra gli addetti ai lavori

Ferrán Torres può essere un obiettivo di calciomercato del Milan per la prossima stagione? La voce sta girando con insistenza in queste ultime ore e ve la riportiamo. L'attaccante esterno spagnolo, classe 2000, si era imposto all'attenzione del grande pubblico con la maglia del Valencia: prestazioni importanti, tali da valere un trasferimento al Manchester City, nell'estate 2020, per 33,5 milioni di euro.

Calciomercato Milan, fari puntati su Ferrán Torres del Barça? — In Inghilterra, però, nonostante il manager dei 'Citizens', il suo connazionale Pep Guardiola, l'avesse voluto fortemente all'Etihad, non è riuscito ad esplodere. Ecco perché, nel gennaio 2022, per ben 50 milioni di euro, Ferrán Torres ha fatto ritorno in Spagna. Per indossare, stavolta, la maglia del Barcellona: un onore per il calciatore iberico, in grado di giocare sia a destra sia a sinistra, nel giro della Nazionale delle 'Furie Rosse'.

In questa stagione, agli ordini di Xavi, Ferrán Torres ha finora disputato 39 partite tra Liga (27), Champions League (5), Europa League (2), Coppa del Re (4) e final four della Supercoppa (una). Al suo attivo, 7 gol, di cui 4 in campionato e 3 in Champions e 2 assist. Pochi, però, i minuti trascorsi sul terreno di gioco: appena 1.690, per una media di 43 minuti per partita. Nonostante, insomma, il numero 11 catalano abbia deciso ieri la sfida del 'Camp Nou' contro l'Atlético Madrid, per il Barça è solo un'alternativa.

Può lasciare i catalani per 25-30 milioni: lui o Zaniolo a destra? — In estate i blaugrana venderanno almeno un paio di elementi della Prima Squadra per ragioni di bilancio e Ferrán Torres, secondo quando filtra, è uno dei principali indiziati a lasciare Barcellona. Sotto contratto fino al 30 giugno 2027, il giocatore verrebbe valutato tra i 25 e i 30 milioni di euro. Si dice che il Milan sia interessato a prendere Ferrán Torres nel calciomercato estivo e, a ben vedere, almeno dal punto di vista tecnico, l'operazione avrebbe senso.

Il Diavolo, infatti, dovrebbe vendere Junior Messias e non è poi così sicuro di riuscire a trattenere Brahim Díaz, che il Real Madrid vorrebbe riportare a casa dopo tre stagioni in prestito in rossonero. Motivo per cui Paolo Maldini e Frederic Massara, effettivamente, stanno cercando un elemento con le caratteristiche di Ferrán Torres. Che lo spagnolo entri in ballottaggio con Nicolò Zaniolo (Galatasaray) per vestire la maglia rossonera? Mercato Milan, Maldini pensa in francese >>>