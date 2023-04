“Può arrivare in Serie A”: Milan, Maldini fiuta il colpo di mercato

Nel mercato estivo il Milan acquisterà molti calciatori per rinforzare l'organico. Paolo Maldini pensa a un rinforzo di qualità a poco prezzo

Zlatan Ibrahimović infortunato, Divock Origi e Ante Rebić deludenti. Il Milan, nel prossimo mercato estivo, acquisterà sicuramente almeno un nuovo attaccante centrale. Il solo Olivier Giroud - fresco di rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2024 - infatti, non può tirare ancora la carretta da solo per un'altra stagione.

Con la speranza, dunque, che anche Rafael Leão sigli presto il rinnovo del suo accordo con il club di Via Aldo Rossi, i dirigenti del Milan, Paolo Maldini e Frederic Massara, stanno già sondando il mercato italiano ed internazionale alla ricerca di quei profili che possono fare al caso della squadra di Stefano Pioli.

Mercato Milan, caccia aperta ad un centravanti. Forse due — L'idea sarebbe quella di acquistare un centravanti giovane, futuribile. Un elemento che sia in grado di sobbarcarsi l'intero peso dell'attacco rossonero tra un anno, quando Giroud avrà terminato (con successo) il suo compito. La seconda idea, poi, è di prendere un'altra prima punta un po' più esperta. Un giocatore pronto subito, non anziano ma in possesso di notevole esperienza internazionale.

Profilo che corrisponde, per esempio, a quello di Moussa Dembélé, classe 1996, centravanti francese di origini maliane che, al termine di questa stagione, come confermato anche dal collega Fabrizio Romano, lascerà il suo attuale club, l'Olympique Lione, a parametro zero.

"Moussa Dembélé lascerà l'Olympique Lione da svincolato in estate - ha scritto Romano sul suo account ufficiale del popolare social network 'Twitter' -. Nessun dubbio, decisione presa e che sarà confermata al termine della stagione. Molti club stanno cercando di prenderlo gratis, incluse società della Serie A e della Premier League. La corsa è davvero molto aperta".

Tra le società del nostro campionato pronte a mettere le mani su Dembélé nel mercato estivo sembra esserci anche il Milan. Vero, il giocatore non ha vissuto un'annata memorabile in Francia (appena 3 gol e un assist in 27 partite tra Ligue 1 e Coppa di Francia con l'OL), ma è altrettanto vero che il palmarès parla per lui.

Ha segnato 139 gol in carriera tra Francia, Scozia e Spagna — Dembélé ha giocato anche in Scozia con il Celtic e in Spagna con l'Atlético Madrid: ha disputato 46 partite (con 12 gol all'attivo) tra Champions ed Europa League negli anni passati, è un attaccante da 139 gol in 324 partite nella sua intera carriera ed è ancora relativamente giovane.

Insomma, un innesto - a costo zero - in un organico, come quello del Milan, che avrebbe bisogno di questo tipo di giocatore in panchina. Maldini e Massara monitorano con attenzione la sua situazione: affonderanno il colpo in vista del 1° luglio prossimo? Ai posteri l'ardua sentenza. Milan, altro stop per Ibra: stagione finita? Il punto >>>