Milan, altro infortunio per Ibrahimovic: stagione già finita? Il punto

Milan-Lecce, Ibrahimovic k.o. nel riscaldamento

Ibra, infatti, era tornato ieri a disposizione di Pioli - dopo oltre un mese per via dell'infortunio muscolare rimediato a fine marzo in Nazionale - per il match del Milan contro il Lecce. Zlatan si sarebbe dovuto sedere in panchina, all'inizio, per poi subentrare a gara in corso, vista anche l'assenza di Olivier Giroud.