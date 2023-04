Calciomercato Milan – Vice Bennacer, ecco l’idea di Maldini e Massara

Bel successo, ieri a 'San Siro', per il Milan di Stefano Pioli contro il Lecce. Un 2-0 firmato dalla doppietta di Rafael Leão che consente ai rossoneri di restare in piena corsa per la conquista di un posto nella prossima edizione della Champions League. Obiettivo prioritario del Diavolo, in questa parte finale di stagione, è guadagnare nuovamente l'accesso alla maggiore competizione continentale, di modo (anche) da poter condurre una sessione di calciomercato estiva piuttosto aggressiva.