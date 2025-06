Monza, colpo a parametro zero: Bakoune lascia il Milan

Come riportato dal giornalista Luca Bandoni, il giovane Adam Bakoune è pronto a salutare il Milan: opzione Monza a zero

Il mercato dei giovani talenti si muove, e in casa Milan si registra una partenza significativa. Come riportato dal giornalista Luca Bandoni, il giovane Adam Bakoune è pronto a salutare i colori rossoneri per accasarsi al Monza.