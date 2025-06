Mercato Milan, allarme Leao: L’Al-Nassr all’assalto del portoghese

Il vero nodo della questione, tuttavia, non è solo l'offerta economica. "Non è chiaro se Leao sia disposto ad andare in Arabia Saudita", scrive Jacobs. La volontà del giocatore sarà determinante: un trasferimento in Saudi Pro League rappresenterebbe un cambio radicale, lontano dai grandi palcoscenici europei che il portoghese ha dimostrato di prediligere.

L'Al-Nassr, comunque, non si ferma a Leao. Il nome del rossonero è infatti nella lista dei desideri del club insieme a quello di Luis Diaz del Liverpool. Per quest'ultimo, il Liverpool ha già comunicato al Barcellona di non voler vendere, ma l'Al-Nassr è comunque "pronto a offrire oltre 85 milioni di euro" anche per lui, a testimonianza della forza economica e della determinazione del club nel voler portare campioni in Arabia Saudita.