"Berta filava… al Milan, se si fosse mosso prima dell’Arsenal. Paratici , giustamente, si è irrigidito nel tira e molla ". Così Francesco Letizia , giornalista che spesso parla del Milan, ha detto la sua sul direttore sportivo rossonero. Ecco le sue parole nell'editoriale per 'Sportialia': " Tare, previsione, lo farà nello stesso modo: va bene che la ruota di scorta è la più utile, perché quella che ti salva nel momento di necessità, ma a tutto c’è un limite. Si diceva, fino a ieri: “Stanno aspettando D’Amico”. Poi Luca Percassi parla chiaramente e chiude ogni chiacchiera".

Milan, Letizia: "Mesi e anni a parlare di algoritmi e metodi nuovi. Serve una botta di fortuna"

Letizia continua con il suo editoriale: "E allora, che si fa? Ah, saperlo. Chi o cosa può salvare questo Milan? Un’illuminazione improvvisa, un’occasione, una botta di fortuna. Non esattamente il tipo di strategia consona a chi per mesi/anni si è riempito la bocca parlando di algoritmi e “metodi nuovi”. Servirebbe un allenatore… Tradizionale. Vogliamo solo un Milan vincente. LEGGI ANCHE: Milan, rinnovo per Maignan? La volontà del portiere, l’idea del club >>>