Si parla tanto di Leao, ma dall’altra parte a dire addio (a zero) è Skriniar

Negli ultimi mesi si è parlato di un possibile addio di Leao. Intanto dall'altra sponda del Naviglio a salutare è Skriniar a parametro zero

Enrico Ianuario

Fare mercato non è mai semplice, e i casi delle ultime sessioni sono un esempio lampante. Tanti calciatori hanno il diritto di chiedere delle cifre che ritengono all'altezza del loro valore, con i club proprietari dei loro cartellini che spesso non riescono ad accontentare le richieste dei loro tesserati. Negli ultimi anni, come ad esempio è successo al Milan, diversi calciatori sono partiti pur facendo ricavare niente dalle loro cessioni. Giocatori come Donnarumma, Calhanoglu e Kessie, infatti, hanno deciso di abbandonare il progetto per diversi motivi, tra cui anche economici. Queste cessioni a parametro zero spesso hanno avuto un'influenza mediatica negativa nei confronti del Milan, che proprio ieri ha dovuto mettere 'i puntini sulle i' in merito alla trattativa per il rinnovo di Leao. Un'attenzione che c'è stata, ma nemmeno troppo, per quanto stesse accadendo in casa Inter, con Skriniar che, dopo mesi di tira e molla, ha preso la decisione di lasciare il club nerazzurro al termine della stagione. A parametro zero.

Perché non dare la stessa attenzione? Se Leao è un elemento imprescindibile per il Milan, lo stesso si può dire di Skriniar per l'Inter. Un difensore che è cresciuto e che è stata la fortuna dei nerazzurri nel corso di questi ultimi anni, con il club di Viale della Liberazione che ha ottenuto diversi successi nel recente passato grazie anche ad un ottimo giocatore come lo slovacco. La differenza tra il Milan e l'Inter, però, è netta. Da un lato abbiamo un club che, nonostante le cessioni a parametro zero di cui si è appena parlato, è riuscito comunque a risanare il bilancio e ottenere dei risultati in campo, vincendo il campionato nella passata stagione; dall'altro lato abbiamo una società che, nonostante diversi trionfi, continua ad avere problemi di bilancio, tanto da non poter fare chissà quali grandi operazioni in entrata da diverse sessioni di mercato a questa parte. In questo senso, ricavare del denaro dalla cessione di Skriniar sarebbe stato fondamentale per le casse dell'Inter.

Negli ultimi mesi Marotta ha cercato spesso di dribblare le domande in merito al tema 'rinnovo Skriniar'. Pur di non 'infangare' il nome del club, l'esperto a.d. nerazzurro si è poi dovuto arrendere ieri, giorno di chiusura del mercato invernale, annunciando di fatto che il difensore non porterà denaro da reinvestire sul mercato. Il calciomercato è cambiato, probabilmente in peggio, con i club che ormai sono succubi delle richieste degli agenti dei calciatori. Bisogna dare, però, pari attenzione a livello mediatico: il Milan non rischia di perdere Leao a parametro zero, male che vada lo venderà in estate portando nelle casse rossonere soldi da reinvestire. L'Inter, invece, ha già perso Skriniar e non sarà facile sostituirlo. Rinnovo Leao, Dimvula: “Notizie false e fuorvianti. Vuole restare al Milan”