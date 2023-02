Rinnovo Leao, Dimvula: “Notizie false e fuorvianti. Vuole restare al Milan”

"La priorità del giocatore non è cambiata: vuole restare al Milan e continuare nel suo percorso di crescita e sviluppo in questa società e in questa città che ama così tanto. Al momento stiamo lavorando insieme per trovare una soluzione che soddisfi entrambe le parti". Mercato Milan, per Zaniolo e Ziyech non è finita: le ultime news >>>