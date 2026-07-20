Karetsas, il Dortmund non molla: ecco la mossa per convincere il Genk

Centralità, gioco e comunicazione: ecco come Amorim sta cambiando il Milan

Il prossimo obiettivo del mercato del Milan dovrebbe essere un trequartista: questa sarebbe la prima richiesta di Ruben Amorim per rinforzare la rosa rossonera dopo gli arrivi di Mario Gila e Gonçalo Ramos. Nel mirino del Diavolo c'è anche il talento classe 2007 Kōnstantinos Karetsas.

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Dortmund all'assalto di Karetsas: blitz in Belgio

"Il Borussia Dortmund continua a trattare Karetsas. Questa settimana, secondo le informazioni di Sky, i capi del Dortmund vogliono viaggiare a Genk per negoziare di persona con il direttore sportivo Dimitri De Condé".

Le cifre dell'affare e l'intreccio di mercato con il Milan

La prima offerta: l'ultima proposta era leggermente sotto i 30 milioni di euro e non è bastata ai belgi.

l'ultima proposta era leggermente sotto i 30 milioni di euro e non è bastata ai belgi. La richiesta del Genk: chiedono 35 milioni di euro fissi e sperano in un pacchetto totale da 40 milioni di euro con i bonus.

Sul trequartista del Genk c'è una concorrenza molto importante. Le ultime novità arrivano dal giornalista di Sky Sport Germania, Patrick Berger:La dirigenza tedesca vuole aumentare il pressing e cercare di chiudere la trattativa. I dettagli economici dell'operazione:

Sul giocatore, conferma Berger, c'è anche il Milan, con il Borussia però in pole position. Al contrario di quanto detto da Matteo Moretto, per Berger giocatore e famiglia preferiscono il trasferimento a Dortmund e c'è già un accordo tra Karetsas e il club tedesco.

Corsa quindi complessa per il Milan: il Diavolo è molto interessato al talento greco, ma probabilmente servirà un'offerta forte al Genk per anticipare la concorrenza spietata del Borussia Dortmund. Vedremo quali saranno le prossime mosse della dirigenza rossonera, che vuole comunque accontentare le richieste di Ruben Amorim.