L’Inter perde un altro obiettivo di mercato. Dopo i casi di Marco Palestra, Nico Paz e Nathan Aké, i nerazzurri vedono sfumare anche Cristian Romero. Il centrale classe 1998 è stato seguito a lungo dalla dirigenza di Viale della Liberazione. Stando a quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il centrale argentino del Tottenham avrebbe raggiunto un accordo con l'Atletico Madrid per trasferirsi in Spagna. Ripercorriamo dunque la sfortunata estate di Beppe Marotta.

Inter, Palestra il primo 'caso'

La beffa Nico Paz

La fumata nera per Aké

La storiella dell’infallibile Marotta

Il primo imprevisto per la società nerazzurra è il mancato arrivo diL'Inter aveva raggiunto un'intesa di massima con l'esterno classe 2005 e stava limando gli ultimi dettagli con l'Atalanta per il via libera definitivo. L'offerta interista si aggirava intorno aibonus inclusi. La trattativa, tuttavia è saltata a causa dell'inserimento deldi Xabi Alonso, che ha messo sul piatto un ingaggio raddoppiato per il calciatore, un anno in più di contratto e una proposta alla 'Dea' daSfumato Palestra,ha virato con forza suin bilico tra la permanenza ale il ritorno al Como., così aveva titolato l’edizione del 26 giugno della ‘Gazzetta dello Sport’. I ‘Blancos’, poche ore dopo il titolo della 'Rosea', hanno optato per una cessione definitiva al club di Cesc Fabregas, concedendo ai lariani una corsia preferenziale. L'operazione con ilsi è chiusa percon l'inserimento di un nuovo diritto di riacquisto a favore del Real Madrid fissato a 80 milioni, lasciando i nerazzurri definitivamente fuori dai giochi.Nelle ultime settimane, 'La Gazzetta dello Sport' aveva accostato il nome dial club nerazzurro. Una trattativa durata come un gatto in tangenziale, dato che poche ore dopo il centrale olandese ha trovato un accordo con ilper trasferirsi a titolo definitivo in Turchia. Si tratta della terza beffa consecutiva per i 'cugini', dopo le già note fumate nere per Marco Palestra e Nico Paz.Per anni abbiamo sentito parlare di “Milan beffato”, mentreveniva dipinto dalla stampa come un dirigente che non sbaglia mai. Ora, però, la musica sembra cambiata.sta mancando diversi obiettivi di mercato, frenata da una proprietàche preferisce tenere il portafogli chiuso: una situazione che i tifosi rossoneri conoscono molto bene. Certo, l'estate è ancora lunga ed è presto per tirare le somme, ma è giusto cominciare a far notare anche idella dirigenza nerazzurra.