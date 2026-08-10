Altra fumata nera per l'Inter: dopo Marco Palestra, Nico Paz e Nathan Aké, i nerazzurri perdono anche Cristian Romero
Gli esuberi del Milan: chi li vuole, quanto costano e cosa potrebbe succedere
L’Inter perde un altro obiettivo di mercato. Dopo i casi di Marco Palestra, Nico Paz e Nathan Aké, i nerazzurri vedono sfumare anche Cristian Romero. Il centrale classe 1998 è stato seguito a lungo dalla dirigenza di Viale della Liberazione. Stando a quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il centrale argentino del Tottenham avrebbe raggiunto un accordo con l'Atletico Madrid per trasferirsi in Spagna. Ripercorriamo dunque la sfortunata estate di Beppe Marotta.
Inter, Palestra il primo 'caso'Il primo imprevisto per la società nerazzurra è il mancato arrivo di Marco Palestra. L'Inter aveva raggiunto un'intesa di massima con l'esterno classe 2005 e stava limando gli ultimi dettagli con l'Atalanta per il via libera definitivo. L'offerta interista si aggirava intorno ai 50 milioni di euro, bonus inclusi. La trattativa, tuttavia è saltata a causa dell'inserimento del Chelsea di Xabi Alonso, che ha messo sul piatto un ingaggio raddoppiato per il calciatore, un anno in più di contratto e una proposta alla 'Dea' da 60 milioni di euro complessivi.
La beffa Nico PazSfumato Palestra, l’Inter ha virato con forza su Nico Paz, in bilico tra la permanenza al Real Madrid e il ritorno al Como. “Paz vuole l’Inter”, così aveva titolato l’edizione del 26 giugno della ‘Gazzetta dello Sport’. I ‘Blancos’, poche ore dopo il titolo della 'Rosea', hanno optato per una cessione definitiva al club di Cesc Fabregas, concedendo ai lariani una corsia preferenziale. L'operazione con il Como si è chiusa per 60 milioni di euro, con l'inserimento di un nuovo diritto di riacquisto a favore del Real Madrid fissato a 80 milioni, lasciando i nerazzurri definitivamente fuori dai giochi.
La fumata nera per AkéNelle ultime settimane, 'La Gazzetta dello Sport' aveva accostato il nome di Nathan Aké al club nerazzurro. Una trattativa durata come un gatto in tangenziale, dato che poche ore dopo il centrale olandese ha trovato un accordo con il Fenerbahce per trasferirsi a titolo definitivo in Turchia. Si tratta della terza beffa consecutiva per i 'cugini', dopo le già note fumate nere per Marco Palestra e Nico Paz.
La storiella dell’infallibile MarottaPer anni abbiamo sentito parlare di “Milan beffato”, mentre Marotta veniva dipinto dalla stampa come un dirigente che non sbaglia mai. Ora, però, la musica sembra cambiata. L'Inter sta mancando diversi obiettivi di mercato, frenata da una proprietà (Oaktree) che preferisce tenere il portafogli chiuso: una situazione che i tifosi rossoneri conoscono molto bene. Certo, l'estate è ancora lunga ed è presto per tirare le somme, ma è giusto cominciare a far notare anche i passi falsi della dirigenza nerazzurra.
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