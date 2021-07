Incontro di mercato Milan Spezia, si è parlato di Pobega: le ultime

Si è tenuto nel corso del pomeriggio un summit di mercato tra la dirigenza del Milan e quella dello Spezia: argomento Tommaso Pobega

I rossoneri non hanno intenzione di scendere sotto i 12 milioni di euro. Per adesso si tratta di un colloquio esplorativo circa le possibilità dell'affare. Non è escluso che le parti si riaggiornino a breve. Kessié, Hauge e non solo: ecco le top news di oggi sul mercato del Milan