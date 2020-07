Ibrahimovic, rinnovo vicino: lo strappo con Gazidis è stato ricucito

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Tuttosport, in edicola questa mattina, si sofferma su Zlatan Ibrahimovic, e di quanto le cose siano cambiate nelle ultime settimane.

Dopo infatti il mancato arrivo di Ralf Rangnick, e la conseguente conferma di Stefano Pioli, le percentuali di una permanenza di Ibrahimovic sono aumentate sensibilmente (così come anticipato da Pianetamilan.it), quando in realtà per diverse settimane era dato quasi per scontato l’addio alle svedese, soprattutto alla luce di alcune sue dichiarazioni.

Al momento non ci sarebbero stati dei contratti tra il Milan e Ibrahimovic, e dunque non si sarebbe affrontata neanche la questione economica, ma da questo punto di vista potrebbero esserci delle novità a breve. Come detto, la permanenza di Pioli, e quella sempre più probabile di Paolo Maldini, hanno fatto cambiare idea a Zlatan, che sembra aver ricucito anche con lo strappo con Ivan Gazidis di qualche settimana fa.

Ibrahimovic non ha nascosto la sua insoddisfazione per come sono state gestite le cose al Milan le cose nei mesi precedenti, e come di consueto, non ha avuto nessun problema a dirlo a Gazidis nel famoso incontro di Milanello. L’impressione, però, è che tutto sia dimenticato, anche perchè l’amministratore delegato avrebbe ammesso di aver commesso qualche errore, cosa che è stata apprezzata da Ibrahimovic. Insomma, le basi per il rinnovo ci sono, ma adesso bisogna trovare la quadra per rendere felici i tifosi rossoneri. INTANTO VERSO IL RINNOVO ANCHE UN ALTRO CALCIATORE DEL MILAN CHE SEMBRAVA DOVER LASCIARE IL CLUB, CONTINUA A LEGGERE >>>