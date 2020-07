Calciomercato Milan – Bonaventura, si apre uno spiraglio per il rinnovo

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – E se Jack Bonaventura restasse al Milan? E’ questa l’ipotesi riportata dalla Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina. Sarebbe un grande colpo di scena, considerando che l’addio del centrocampista al Milan era praticamente scontato qualche settimana fa.

Il condizionale è d’obbligo perchè in realtà al momento non ci sono stati dei contatti concreti tra Bonaventura e il club. E’ vero che la filosofia del Diavolo è quella di puntare sui giovani, ma è altrettanto vero che è qualcosa è cambiato nell’ultimo periodo, così come dimostra il rinnovo di Simon Kjaer e quello probabile di Zlatan Ibrahimovic. Tra pochi giorni ci sarà un incontro tra il Milan e Raiola e con ogni probabilità si discuterà anche del possibile rinnovo di Jack.

Bonaventura, infatti, nel post lockdown, ha dimostrato di poter ancora un contributo importante alla causa rossonera. L’ex Atalanta è stato un punto di riferimento, ricoprendo tra l’altro diversi ruoli: trequartista, l’esterno offensivo e il falso nove. Insomma, Bonaventura è stato sempre incisivo nel Milan, e dunque la volontà di Pioli, così come quella di Maldini, è quella di affidarsi a lui anche nella prossima stagione.

Bonaventura in ogni caso si guarda intorno. Jack ha diverse proposte interessanti e si aspettava certamente una maggiore considerazione da parte della proprietà durante il lockdown. Il centrocampista comunque non chiude le porte al Diavolo, perchè tanti anni in rossonero non possono essere dimenticati: considerando i 2 milioni di ingaggio attuali non sarà facile trovare un accordo, ma i colpi di scena sono sempre dietro l'angolo. Così come è accaduto nel 2014, cioè quando Bonaventura stava per andare all'Inter. Con Jack non si può mai sapere.