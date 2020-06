Ibrahimovic, giorni caldi: Pioli lo aspetta e il Milan gli tende la mano

MERCATO MILAN – Il lavoro più complicato non è quello di rimetterlo in forma in tempi ragionevolmente brevi o fargli guarire in maniera completa la lesione al polpaccio, posto sempre scomodo dove farsi male, ma frenarlo circa un suo affrettato ritorno in campo. Zlatan Ibrahimovic si muove come un leone in gabbia a Milanello e freme dalla voglia di rientrare e dare una mano ai suoi compagni di squadra.

Le svedese si sente ormai guarito e pronto all’imminente ritorno, ma lo staff medico preferisce attendere ancora qualche giorno per non rischiare una ricaduta che gli causerebbe a questo punto della stagione di concluderla anzitempo. Fosse stato per lo svedese avrebbe anche stretto i denti e tentato di recuperare per l’eventuale finale di Coppa Italia. Poi, con l’eliminazione, ha rallentato i tempi. Ha messo nel mirino il Lecce e poi la Roma, ma presumibilmente rientrerà o contro la SPAL o contro la Lazio il 4 luglio.

Per il trittico delicatissimo Lazio-Juventus-Napoli comunque ci sarà. Quelle saranno le sfide più delicate della stagione rossonera, che decideranno il futuro in Europa o meno del prossimo campionato. Ecco proprio del prossimo torneo si cerca di capire se Ibra vestirà ancora la maglia del Milan. La società, con le parole di Ricky Massara pre gara contro i salentini, ha aperto e non poco uno spiraglio importante in ottica rinnovo. Con le dichiarazioni del Ds rossonero, con cui ha parlato di futuro che andrà discusso insieme e che non esiste squadra senza Ibrahimovic, la palla passa allo svedese che, logicamente, non dovrà chiedere una cifra fuori budget per restare.

Futuro che si deciderà nelle prossime settimane quando volgerà al termine l'ennesima stagione negativa per il club di via Aldo Rossi.

