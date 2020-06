Calciomercato Milan – Ibrahimovic, non è finita? L’apertura di Massara

CALCIOMERCATO MILAN – C’è uno spiraglio per la permanenza di Zlatan Ibrahimovic al Milan? Secondo quanto viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, Gazidis non ha preso una decisione definitiva sul futuro dello svedese, che a sua volta vuole prima avere un quadro tecnico della situazione.

Di Ibrahimovic ha parlato anche il direttore sportivo Frederic Massara prima del fischio d'inizio di Lecce-Milan: "E' un giocatore importantissimo, è un campione, ha voluto aiutare il Milan in un momento difficile, valuteremo anche insieme a lui in base alla sua voglia di proseguire. Non può esistere nessuna squadra senza Ibrahimovic, è fenomenale. Per campioni come Ibrahimovic c'è sempre spazio – spiega Massara- . La crisi ha accentuato le difficoltà, servono politiche con costi sostenibili, bisogna andare alla ricerca di giocatori forti, con un giusto mix tra giovani talenti e elementi di esperienza".