Lecce-Milan, Calhanoglu sempre più leader tecnico dei rossoneri

MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, sottolinea l’importante vittoria del Milan a Lecce, gara in cui i rossoneri hanno dimostrato di essere sul pezzo, dominando la squadra di Liverani dall’inizio alla fine.Tra le chiavi del match c’è sicuramente Hakan Calhanoglu, libero di svariare su tutto il fronte offensivo: la sua libertà di movimento e di pensiero ha disorientato gli uomini di Liverani, che non sapevano come prenderlo.

Calhanoglu, sempre più leader tecnico di questo Milan, è entrato in tutte e quattro i gol milanisti: il cross per Castillejo (0-1); la ribattuta in rete Bonaventura dopo il suo tiro (1-2); l'innesco di Rebic per il lungo contropiede del croato(1-3); il cambio di gioco da cui arriva il gol di Rafael Leao (1-4).