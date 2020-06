Lecce-Milan, Castillejo: “Siamo stati concreti. Calhanoglu è completo”

MILAN NEWS – Samu Castillejo, esterno rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Milan TV‘ al termine della sfida Lecce-Milan allo stadio ‘Via del Mare‘. Queste le dichiarazioni di Castillejo:

Sulla partita del Milan: “Siamo stati concreti ed è una caratteristica che ci è mancata durante la stagione. Oggi è stata una vittoria importante e positiva in questo senso. Potevamo anche fare di più considerate le tante occasioni. Sono molto felice per la prestazione della squadra”.

Sulla reazione immediata dopo il pareggio subito: “E’ stato importante reagire subito dopo il rigore. Siamo stati bravi con Jack Bonaventura a dimostrare di voler vincere questa partita”.

Sulla prestazione di Hakan Çalhanoglu: “Hakan ha una grande qualità palla al piede. Lavora tantissimo, è un giocatore completo e ha tutto per essere un top player in questo Milan”.

Su Milan-Roma di domenica: "Dobbiamo migliorare in tante cose. Con questo atteggiamento tuttavia, correndo tutti insieme e giocando con sacrificio per la squadra possiamo fare una bella prestazione".