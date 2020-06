UFFICIALE – Lorenzo Colombo rinnova con il Milan: i dettagli

CALCIOMERCATO MILAN – Comunicato ufficiale del Milan: rinnovato il contratto a Lorenzo Colombo, attaccante della Primavera aggregato alla Prima Squadra. L’attaccante ha esordito due settimane fa contro la Juventus, nel ritorno della semifinale di Coppa Italia.

Questo l’annuncio del club rossonero: “Il Milan è lieto di comunicare di aver prolungato il contratto di Lorenzo Colombo fino al 30 giugno 2024. La storia tra il Milan e Lorenzo, attaccante classe 2002 cresciuto nel Settore Giovanile rossonero, continua!”.

Speriamo che per Lorenzo Colombo sia l’inizio di un’avventura con la prima squadra del Milan che possa portare soddisfazioni a lui e di conseguenza a club e tifosi. Il potenziale per il giovane attaccante italiano c’è tutto. I numeri con la squadra Primavera in questi anni sono stati straordinari: soltanto in quest’ultima stagione, in 6 partite giocate ha segnato 9 gol.

RINNOVO DONNNARUMMA: LE ULTIMISSIME DA SKY SPORT >>>