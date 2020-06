Milan – Rinnovo Donnarumma, due opzioni per il futuro: gli aggiornamenti

CALCIOMERCATO MILAN – Il rinnovo di Gianluigi Donnarumma può diventare una nuova telenovela per il calciomercato 2020. Le ultime indiscrezioni, rivelate anche dalla nostra redazione, parlano di un rinnovo certo, o quasi. Addirittura oggi si è parlato delle cifre del prolungamento con il Milan. Di seguito ecco gli ultimi aggiornamenti da Sky Sport 24.

“Gigio Donnarumma per me non andrà mai via dal Milan a parametro zero perchè ha un’immensa riconoscenza nei confronti del Milan per quello che è stato e per quello che gli ha portato in questi anni”. Riferisce il giornalista Peppe Di Stefano su Sky. Che poi continua…

DUE OPZIONI PER IL FUTURO DI DONNARUMMA – “Le strade sono due… 1) il Milan chiama nelle prossime ore Raiola e provano a abbozzare un rinnovo di contratto che dovrà partire dagli attuali 6 milioni di euro con tutte le possibili formule del caso. Su questo ne parleranno le parti in causa. 2) La seconda soluzione è che Gigio vada via quest’estate ma non vuole andare via gratis. Vuole lasciare un patrimonio al Milan”.

“Da quello che sappiamo – prosegue Di Stefano – ci sarà un contatto nei prossimi giorni con Mino Raiola. Dai dialoghi sui rinnovi di 35 giorni di Ibrahimovic Bonaventura, potrebbe partire il dialogo per Donnarumma. Sarà importante la voglia di questo giocatore che ha un grande legame con l’ambiente rossonero”.

