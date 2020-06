Calciomercato Milan – Thiago Silva ha una preferenza: la rivelazione

CALCIOMERCATO MILAN – Thiago Silva e i progetti per il futuro. Tra qualche settimana il brasiliano sarà un parametro zero. Bisognerà capire se gli verrà rinnovato il contratto fino a fine agosto, per permettergli di concludere la Champions League. Già da mesi però può prendere accordi con altri club per la prossima stagione, questo è certo.

Secondo l’edizione brasiliana di ‘Goal.com‘, Thiago Silva ha una preferenza: vuole andare a giocare in Premier League. Un’anticipazione che già qualche settimana fa era stata rivelata proprio dalla nostra redazione. È leggittimo pensare che il brasiliano, dopo aver giocato in Serie A e Ligue 1, voglia fare un salto nel campionato più bello del mondo: quello inglese. Nessun top club sembra interessato, ma ci sono alla finesta Wolverhampton e soprattutto l‘Everton di Carlo Ancelotti, che per la prossima stagione vuole puntare a grandi obiettivi.

Il problema – principalmente per Fiorentina e Milan – è però la richiesta di stipendio del difensore brasiliano: 1,5 milioni di euro lordi (non netti) al mese. Una cifra che, seppur lorda, è clamorosamente alta. 18 milioni di euro lordi l’anno sono una cifra stratosferica per un 36enne. Al netto, secondo la tassazione francese, la richiesta di stipendio annuale di Thiago Silva, sarebbe circa 10 milioni. Superiore ai 10 milioni netti invece, in Italia. L’Everton potrebbe garantirgli uno stipendio simile, così come i Wolves.

