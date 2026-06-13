Esclusiva Pianeta Milan: forte interesse del Bologna per Christian Comotto dopo l'anno allo Spezia. Le ultime su Zeroli, Torriani e la scelta del classe 2008
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Christian Comotto ha giocato 28 partite in Serie B con la maglia dello Spezia, schierato da centrocampista centrale. Dal 2026 ha trovato molta più continuità in campo, specialmente tra i titolari.
Dettaglio presenze e minutaggio
- 9 gare giocate da titolare.
- Con 1254 minuti totali in campo.
Più di 1000 minuti giocati, sintomo di un giocatore che ha trovato spazio e tanta continuità, in una stagione difficile per il club. (lo Spezia è stato retrocesso in Serie C).
Rendimento e statistiche
- 0 gol per Comotto con xG (gol attesi) fermi a quota 1.35.
- Mentre gli assist attesi si sono fermati a 2.52.
- 23 palloni toccati di media per il classe 2008.
- Con 1.6 palloni recuperati a partita e 2.8 duelli vinti di media.
- E 5 possessi persi di media.
Il punto della Gazzetta dello Sport sui rientri dai prestitiCome scrive La Gazzetta dello Sport, Kevin Zeroli tornerà al Milan dopo il prestito alla Juve Stabia, così come Christian Comotto, reduce da un'esperienza positiva in Serie B con lo Spezia. Il secondo potrebbe avere più possibilità di permanenza. Da decidere anche il destino del portiere Torriani che resta diviso tra la prima squadra e il Milan Futuro. Andrej Kostic, acquistato a marzo, dovrebbe essere destinato, almeno all'inizio, al progetto dell'Under 23 rossonera.
Esclusiva Pianeta Milan: l'interesse del Bologna e il sogno rossoneroSecondo quanto raccolto direttamente dalla redazione di Pianeta Milan, si registra il forte e concreto interesse del Bologna per Comotto. Da considerare anche la volontà del giocatore stesso: il sogno di Christian Comotto è quello di vestire la maglia del Milan fin da subito, giocando in prima squadra a partire dalla prossima stagione. Un'ipotesi possibile: il Milan giocherà tre competizioni e avrà bisogno di giocatori italiani per le liste e per allungare la rosa. Comotto ha dimostrato già di essere pronto per la Serie A e per rientrare nelle rotazioni dei rossoneri, ma sarà la nuova dirigenza e il nuovo allenatore a decidere il suo futuro.
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