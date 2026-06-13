Milan Primavera, Comotto: "Tonali è un amico. Mi ispiro a ..." | VIDEO

Christian Comotto ha giocato 28 partite in Serie B con la maglia dello Spezia, schierato da centrocampista centrale. Dal 2026 ha trovato molta più continuità in campo, specialmente tra i titolari.

Dettaglio presenze e minutaggio

9 gare giocate da titolare.

Con 1254 minuti totali in campo.

Più di 1000 minuti giocati, sintomo di un giocatore che ha trovato spazio e tanta continuità, in una stagione difficile per il club. (lo Spezia è stato retrocesso in Serie C).

Rendimento e statistiche

0 gol per Comotto con xG (gol attesi) fermi a quota 1.35.

Mentre gli assist attesi si sono fermati a 2.52.

23 palloni toccati di media per il classe 2008.

Con 1.6 palloni recuperati a partita e 2.8 duelli vinti di media.

E 5 possessi persi di media.

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