Gli esuberi del Milan: chi li vuole, quanto costano e cosa potrebbe succedere

Tra i nomi in cima alla lista del Milan per rinforzare il centrocampo c'è quello di Pierre-Emile Højbjerg, centrocampista classe 1995 attualmente in forza all'Olympique Marsiglia. Le voci di mercato trovano ora riscontro nell'esclusiva lanciata da Fabrizio Romano, secondo cui il danese avrebbe rispedito al mittente la proposta del Newcastle.

Storia e numeri di Højbjerg

Calciomercato Milan, Højbjerg rifiuta il Newcastle

Højbjerg ha deciso di restare al Marsiglia

ha deciso di restare al Marsiglia Il centrocampista danese è in attesa di un'offerta del Milan

Dopo quattro anni al, nell’estate del 2024approda all’In Ligue 1 il danese si afferma come uno dei migliori centrocampisti del campionato, collezionandoin due anni. Ilè alla ricerca di un profilo esperto e la caratura internazionale di Højbjerg rientra pienamente in questi parametri.Stando a quanto riportato dasul proprio account X,avrebbe rifiutato l'offerta delSecondo l'esperto di mercato, i 'Magpies' sarebbero stati pronti a soddisfare le richieste del, ma la volontà del giocatore è stata decisiva. Una vicenda che apre a due possibili scenari:

Secondo 'Il Corriere dello Sport', il giocatore avrebbe già aperto al trasferimento in Italia. Ruben Amorim è un grande estimatore di Højbjerg e, con un paio di cessioni, il Milan potrebbe tentare l'affondo decisivo.

La richiesta del Marsiglia per Højbjerg

Nonostante la centralità dinei piani del, un’offerta compresapotrebbe essere sufficiente per chiudere l'accordo con il club francese. Ilpotrebbe ricavare queste risorse dalle partenze die Ricci. Il mediano francese è seguito con attenzione dal Crystal Palace, pronto a investire tra i 15 e i 20 milioni di euro. L'ex centrocampista del Torino, invece, è finito un obiettivo concreto dell'Atalanta.