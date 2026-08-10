L'obiettivo del Milan Pierre-Emile Højbjerg rifiuta l'offerta del Newcastle: indizio di mercato? I dettagli da Fabrizio Romano
Gli esuberi del Milan: chi li vuole, quanto costano e cosa potrebbe succedere
Tra i nomi in cima alla lista del Milan per rinforzare il centrocampo c'è quello di Pierre-Emile Højbjerg, centrocampista classe 1995 attualmente in forza all'Olympique Marsiglia. Le voci di mercato trovano ora riscontro nell'esclusiva lanciata da Fabrizio Romano, secondo cui il danese avrebbe rispedito al mittente la proposta del Newcastle.
Storia e numeri di HøjbjergDopo quattro anni al Tottenham, nell’estate del 2024 Højbjerg approda all’Olympique Marsiglia. In Ligue 1 il danese si afferma come uno dei migliori centrocampisti del campionato, collezionando 6 gol e 9 assist in 62 presenze in due anni. Il Milan è alla ricerca di un profilo esperto e la caratura internazionale di Højbjerg rientra pienamente in questi parametri.
Calciomercato Milan, Højbjerg rifiuta il NewcastleStando a quanto riportato da Fabrizio Romano sul proprio account X, Højbjerg avrebbe rifiutato l'offerta del Newcastle. Secondo l'esperto di mercato, i 'Magpies' sarebbero stati pronti a soddisfare le richieste del Marsiglia, ma la volontà del giocatore è stata decisiva. Una vicenda che apre a due possibili scenari:
- Højbjerg ha deciso di restare al Marsiglia
- Il centrocampista danese è in attesa di un'offerta del Milan
Secondo 'Il Corriere dello Sport', il giocatore avrebbe già aperto al trasferimento in Italia. Ruben Amorim è un grande estimatore di Højbjerg e, con un paio di cessioni, il Milan potrebbe tentare l'affondo decisivo.
La richiesta del Marsiglia per HøjbjergNonostante la centralità di Højbjerg nei piani del Marsiglia, un’offerta compresa tra i 10 e i 15 milioni di euro potrebbe essere sufficiente per chiudere l'accordo con il club francese. Il Milan potrebbe ricavare queste risorse dalle partenze di Fofana e Ricci. Il mediano francese è seguito con attenzione dal Crystal Palace, pronto a investire tra i 15 e i 20 milioni di euro. L'ex centrocampista del Torino, invece, è finito un obiettivo concreto dell'Atalanta.
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