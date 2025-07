Hoeness spegne le voci su Leao: “Mai stato un argomento per il Bayern”

Leao al Bayern Monaco? Arriva la smentita di Hoeness: "Mai stato un tema avanzato"

“Leão? No, no, no. Non è mai stato un argomento per noi”, ha dichiarato senza mezzi termini. Il dirigente ha poi aggiunto: “Max Eberl mi ha detto di aver avuto dei colloqui, ma non sono stati fruttuosi e non è mai stato un tema avanzato”.