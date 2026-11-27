Voci sull'interruzione anticipata del prestito di Santiago Gimenez al Porto: Matteo Moretto fa chiarezza sulle vere intenzioni del Milan e del messigano
Milan, Gimenez a Milanello firma autografi ai tifosi | PM NEWS
Dopo 18 mesi poco convincenti al Milan, Santiago Gimenez si è trasferito in prestito al Porto. L'avvio di stagione complicato in Portogallo, tuttavia, ha alimentato le voci di un possibile rientro anticipato a Milanello. A fare chiarezza ci ha pensato il noto esperto di mercato Matteo Moretto, intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano.
Gimenez al Porto: come sta andandoL'avventura di Gimenez al Porto non è ancora decollata, almeno per quanto riguarda il minutaggio. L'attaccante messicano ha collezionato finora 10 presenze tra tutte le competizioni, con 2 gol e 1 assist in 343 minuti complessivi. Entrambe le reti sono arrivate su calcio di rigore, contro Casa Pia e Académico de Viseu. In campionato, però, il Bebote ha disputato appena 73 minuti: mai titolare. Francesco Farioli continua a preferirgli Samu e André Silva, ma ha recentemente concesso al messicano un'opportunità dal primo minuto in Champions League contro il Feyenoord. Un segnale incoraggiante, anche se Gimenez deve ancora conquistarsi un ruolo centrale nel progetto tecnico dei portoghesi.
Gimenez, rientro al Milan anticipato? Moretto fa chiarezzaSecondo Moretto, ad oggi, non ci sarebbero gli estremi per un rientro anticipato di Gimenez al Milan:
"Ad oggi non mi risulta che il Milan stia pensando ad un ritorno di Santi Gimenez in rossonero. Anche lo stesso giocatore è assolutamente concentrato su questa sua nuova avventura, vuole continuare a far bene e dimostrare con i gol e con le prestazioni il suo valore al Porto. Quindi ad oggi non mi risulta questo tipo di scenario".
La formula del prestitoNegli ultimi giorni della finestra di mercato, Gimenez è passato dal Milan al Porto in prestito con diritto di riscatto. Per acquistare a titolo definitivo il cartellino del centravanti messicano, la società portoghese dovrà versare nelle casse di Via Aldo Rossi 18 milioni di euro più 2 di bonus. Un'ipotesi che, visto il rendimento del Bebote, sembra complicata, ma ci sono ancora sette mesi per provare ad invertire la rotta.
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