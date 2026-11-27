Dopo 18 mesi poco convincenti al Milan, Santiago Gimenez si è trasferito in prestito al Porto. L'avvio di stagione complicato in Portogallo, tuttavia, ha alimentato le voci di un possibile rientro anticipato a Milanello. A fare chiarezza ci ha pensato il noto esperto di mercato Matteo Moretto, intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano.

Gimenez al Porto: come sta andando

Gimenez, rientro al Milan anticipato? Moretto fa chiarezza

"Ad oggi non mi risulta che il Milan stia pensando ad un ritorno di Santi Gimenez in rossonero. Anche lo stesso giocatore è assolutamente concentrato su questa sua nuova avventura, vuole continuare a far bene e dimostrare con i gol e con le prestazioni il suo valore al Porto. Quindi ad oggi non mi risulta questo tipo di scenario".

La formula del prestito

L'avventura dialnon è ancora decollata, almeno per quanto riguarda il minutaggio. L'attaccante messicano ha collezionato finoratra tutte le competizioni, conin 343 minuti complessivi., contro Casa Pia e Académico de Viseu. In campionato, però, il Bebote ha disputato. Francesco Farioli continua a preferirgli, ma ha recentemente concesso al messicano un'opportunità. Un segnale incoraggiante, anche se Gimenez deve ancora conquistarsi un ruolo centrale nel progetto tecnico dei portoghesi.Secondo Moretto, ad oggi, non ci sarebbero gli estremi per un rientro anticipato dialNegli ultimi giorni della finestra di mercato,è passato dalalin prestito con diritto di riscatto. Per acquistare a titolo definitivo il cartellino del centravanti messicano, la società portoghese dovrà versare nelle casse di Via Aldo Rossi. Un'ipotesi che, visto il rendimento del Bebote, sembra complicata, ma ci sono ancora sette mesi per provare ad invertire la rotta.