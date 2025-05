Ex Milan, per Piatek è pronta una nuova avventura: ecco quale

Krzysztof Piatek, ex attaccante del Milan, è pronto a cambiare nuovamente squadra. La punta dovrebbe presto salutare la Turchia

Krzysztof Piatek , ex attaccante del Milan , è pronto a cambiare nuovamente squadra. La punta, secondo quanto riportato da calciomercato.com, avrebbe scelto di dare l’addio all’ Istanbul Başakşehir e di trasferirsi all’ Al Sadd . Una trattativa nata sin dallo scorso gennaio, ma il club turco aveva detto no.

Ex Milan, ti ricordi di Piatek? Per l'attaccante previsto un nuovo trasferimento

L'affare di calciomercato, però, sarebbe ormai a un passo dalla chiusura: l’ex Milan dovrebbe andare in Qatar a titolo definitivo firmando un contratto di tre anni, mentre i turchi potrebbero incassare circa 10 milioni di euro più bonus. Questa potrebbe essere la nuova avventura dell'ex attaccante rossonero che ha segnato 30 gol in 44 presenze stagionali. Una grandissima stagione quella di Piatek che, dopo una prima parte di carriera ottima col Milan, non è riuscito a lasciare il suo graffio con la maglia rossonera. LEGGI ANCHE: Milan, che fine ha fatto Bondo? Oggetto misterioso del mercato invernale>>>