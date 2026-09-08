M'Baye Niang, attaccante senegalese passato anche dal Milan, trova l'accordo con un club di seconda divisione francese da svincolato
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Nuova avventura per M'Baye Niang, che all'età di 31 anni si prepara a tornare in Francia dopo le esperienze tra Italia, Turchia e Marocco. Poche settimane fa aveva risolto il proprio contratto con il Gençlerbirliği e grazie al suo status da svincolato potrà essere tesserato nonostante la recente chiusura della finestra estiva di calciomercato.
Ex Milan, Niang riparte dalla seconda divisione franceseSecondo quanto riportato da 'L'Équipe', Niang avrebbe raggiunto un accordo verbale con il Dunkerque, club che attualmente milita in Ligue 2. Nei prossimi giorni sono previste le visite mediche di rito e la firma sul nuovo contratto, che legherà l'ex Milan al club di seconda divisione francese fino al 2027, con opzione per estendere l'accordo di un'ulteriore stagione. Nel club francese, il classe 1994 ritroverà Steven Nzonzi, passato dalla Roma nella stagione 2018-2019. Una nuova avventura, dunque, dopo l'annata in Turchia al Gençlerbirliği.
I numeri di Niang in TurchiaNella stagione 2025/2026 il Gençlerbirliği ha chiuso al 14° posto in classifica, a soli due punti dalla zona retrocessione. Nelle 27 presenze collezionate con il club di Ankara, l'ex attaccante del Milan ha collezionato 6 gol e 2 assist tra campionato e coppa nazionale. Un rendimento che non ha convinto il CT del Senegal Pape Thiaw a convocarlo per i Mondiali. Niang non fa più parte del gruppo dei 'Leoni' dal 2016 e anche l'ultima occasione di partecipare a una Coppa del Mondo è sfumata definitivamente .
L'avventura di Niang al MilanArrivato dal Caen nell'estate del 2012 per 3 milioni di euro, Niang ha diviso la sua esperienza al Milan in tre spezzoni. Nei primi 18 mesi in rossonero, il giocatore ha realizzato appena 1 gol e 2 assist in 32 partite, prima di partire in prestito nel gennaio del 2014 direzione Montpellier. La parentesi di sei mesi in Francia si rivela poco fortunata e il senegalese torna in Italia, ma il Milan lo gira nuovamente in prestito al Genoa dopo una prima parte di stagione poco convincente. La terza volta è quella buona. Niang torna in rossonero nell'estate del 2015 e colleziona 11 reti e 7 assist in 41 partite. Nell'estate del 2017 parte nuovamente in prestito, questa volta al Watford, prima della cessione a titolo definitivo al Torino dell'anno successivo.
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