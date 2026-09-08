Nuova avventura per M'Baye Niang, che all'età di 31 anni si prepara a tornare in Francia dopo le esperienze tra Italia, Turchia e Marocco. Poche settimane fa aveva risolto il proprio contratto con il Gençlerbirliği e grazie al suo status da svincolato potrà essere tesserato nonostante la recente chiusura della finestra estiva di calciomercato.

Ex Milan, Niang riparte dalla seconda divisione francese

I numeri di Niang in Turchia

L'avventura di Niang al Milan

Secondo quanto riportato da 'L'Équipe',avrebbe raggiunto un accordo verbale con il, club che attualmente milita in. Nei prossimi giorni sono previste le visite mediche di rito e la firma sul nuovo contratto, che legherà l'ex Milan al club di seconda divisione francese fino al 2027, con opzione per estendere l'accordo di un'ulteriore stagione. Nel club francese, il classe 1994 ritroverà, passato dalla Roma nella stagione 2018-2019. Una nuova avventura, dunque, dopo l'annata in Turchia al Gençlerbirliği.Nella stagione 2025/2026 ilha chiuso al, a soli due punti dalla zona retrocessione. Nelle 27 presenze collezionate con il club di Ankara, l'ex attaccante delha collezionatot tra campionato e coppa nazionale. Un rendimento che non ha convinto il CT del Senegal Pape Thiaw a convocarlo per i Mondiali.non fa più parte del gruppo dei 'Leoni' dal 2016 e anche l'ultima occasione di partecipare a una Coppa del Mondo è sfumata definitivamente .Arrivato dalnell'estate del 2012 per 3 milioni di euro,ha diviso la sua esperienza alin tre spezzoni. Nei primi 18 mesi in rossonero, il giocatore ha realizzato appenaprima di partire in prestito nel gennaio del 2014 direzione Montpellier. La parentesi di sei mesi in Francia si rivela poco fortunata e il senegalese torna in Italia, ma illo gira nuovamente in prestito aldopo una prima parte di stagione poco convincente. La terza volta è quella buona.torna in rossonero nell'estate del 2015 e collezionaNell'estate del 2017 parte nuovamente in prestito, questa volta al, prima della cessione a titolo definitivo aldell'anno successivo.