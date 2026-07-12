Il Como non si ferma più e continua a pescare a piene mani dal serbatoio dei migliori talenti del calcio italiano. E' ormai in dirittura d'arrivo l'operazione che porterà in maglia comasca Mattia Liberali, ex fantasista del Milan classe 2007 reduce dall'ultima esperienza il prestito al Catanzaro.

Ex Milan, liberali al Como: ci siamo

Il giovane ex trequartista rossonero è atteso già nella giornata di domani a Monza per sostenere le visite mediche di rito, ultimo passaggio formale prima della firma sul contratto e dell'ufficialità del club.

La dirigenza del Como crede moltissimo nelle qualità del ragazzo, tanto da aver preparato per lui un vero e proprio investimento a lungo termine: Liberali si unirà alla società comasca con un contratto di cinque anni, fino al giugno del 2031.

Nell'esito positivo della trattativa è stata fondamentale la figura di Fabregas: il tecnico spagnolo ha spinto molto per avere il giocatore, ritenendolo perfetto per la sua idea di gioco. Nelle idee tattiche dell'allenatore infatti, Liberali non sarà una semplice comparsa, bensì potrebbe giocare titolare la maggior parte delle volte.

La gestione (cambiata) del Milan

Controllo totale: i migliori talenti devono rimanere legati al Milan.

i migliori talenti devono rimanere legati al Milan. Crescita interna: bisogna sfruttare al massimo la primavera e il progetto legato al Milan Futuro.

bisogna sfruttare al massimo la primavera e il progetto legato al Milan Futuro. Modello Real Madrid: In caso di cessione o prestito, il club utilizzerà formule che garantiscano sempre il controllo del cartellino, come ad esempio il diritto di controriscatto.

Dopo aver perso un gioiello come quello di Liberali, che ha preferito andare al Como invece di ritornare nella casa rossonera, i dirigenti del club di via Aldo Rossi sembrerebbero aver cambiato idea sulla gestione dei giovani. Per evitare che si ripeti un caso "Liberali 2.0", la società ha tracciato una nuova linea guida: