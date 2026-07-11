Milan, basta casi Liberali: ecco la linea precisa di Cardinale sui giovani

Mario Gila: “Mi aspetto di fare tante cose buone. Ho parlato con Amorim, sono contento” | PM

Il Milan ha chiuso già due colpi molto importanti per il Diavolo di Ruben Amorim: si parla di Ramos per l'attacco e Gila per la difesa. Un investimento che ha sfondato i 100 milioni di euro. I rossoneri non sono però riusciti a riportare a casa il talento Mattia Liberali, che ha deciso di sposare il progetto del Como, nonostante il forte tentativo del Milan di riprenderlo dopo averlo lasciato andare via la scorsa stagione, senza mantenere il controllo sul suo cartellino.

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Il caso Liberali e il piano per i giovani con il Milan Futuro

Come scrive, il club rossonero vuole evitare di rivivere l’esperienza con altri protagonisti coinvolti. Ecco perché il patronha tracciato una linea molto precisa: i migliori talenti devono rimanere legati al Milan.Un importante cambio di passo per i rossoneri: il club deve puntare su giocatori pronti sul mercato e poi deve far crescere al meglio i suoi giovani, sia con il progettosia con eventuali prestiti in Italia. Fondamentale che il club abbia capito l'errore fatto con Liberali: la scorsa stagione la dirigenza ha deciso di vendere il talento altenendosi solo il 50% sulla rivendita, perdendo totalmente il controllo sul cartellino del fantasista.

In questo modo, il Milan si è trovato impreparato quando ha voluto riprenderlo in questa estate, visto che Liberali piaceva molto all'allenatore Amorim.

La nuova strategia sui cartellini sul modello Real Madrid

Cosa fare quindi per il futuro degli altri giovani dei settori giovanili? Sia dargli spazio importante trae Milan Futuro, sia pensare a possibili prestiti per farli crescere giocando in competizioni più probanti della Serie D.

L'importante è mantenere sempre il controllo del cartellino: un po' come fa il Real Madrid, che si riserva quasi sempre un controriscatto per i suoi talenti, oltre a un'alta percentuale sulla rivendita.