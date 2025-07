Per il Lille, l'arrivo del miglior marcatore nella storia della nazionale transalpina rappresenta un colpo di mercato di grande rilievo. Giroud sarà una risorsa fondamentale per il club, che punta a consolidare la sua posizione tra le grandi del campionato francese e a competere ai massimi livelli. Il suo ritorno in Ligue 1 è accolto con entusiasmo da molti tifosi, ansiosi di rivedere un campione del suo calibro calcare i campi del massimo campionato francese.