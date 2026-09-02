Ritorno a casa dell'ex Milan Stephan El Shaarawy: firma con il Genoa da svincolato dopo aver rifiutato una ricca offerta dall'Arabia
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Stephan El Shaarawy torna al Genoa. A 16 anni di distanza dall'ultima apparizione con la maglia rossoblù, l'ex attaccante del Milan è pronto a firmare con la società ligure, come confermato da Fabrizio Romano con il celebre “Here We Go”. Il ‘Faraone’ approda alla corte del club guidato da Daniele De Rossi a parametro zero: il suo contratto con la Roma era terminato lo scorso 30 giugno.
Ex Milan, El Shaarawy torna al Genoa: i dettagli del contrattoAl termine delle visite mediche, El Shaarawy firmerà un contratto valido fino al 30 giugno 2028 con il Genoa. Una seconda esperienza in Liguria per il classe 1992, che torna nel club che lo aveva fatto esordire in Serie A il 21 dicembre del 2008.
Il no agli 8 milioni dell'Al ShababNelle scorse settimane l'Al Shabab aveva provato a portare il ‘Faraone’ in Saudi Pro League. Il club arabo aveva messo sul piatto uno stipendio da 8 milioni di euro netti a stagione per convincere El Shaarawy. Il giocatore, di intesa con la famiglia, ha deciso di rispedire al mittente la ricca proposta dell’Al Shabab pur di restare nel calcio che conta.
L'era di El Shaarawy al MilanArrivato a diciannove anni dal Genoa nell'estate del 2011 per 20 milioni di euro, El Shaarawy ha disputato quattro stagioni con la maglia rossonera. Tra il 2011 e il 2015, il 'Faraone' ha totalizzato 27 reti e 13 assist in 102 presenze con il Milan. Il picco della sua esperienza resta senza dubbio la stagione 2012/2013, chiusa con 19 gol e 7 assist tra Serie A, Coppa Italia e Champions League. Proprio quando sembrava pronto a consacrarsi come uno dei migliori giocatori in Europa, il classe 1992 è stato colpito da continui problemi fisici che non gli hanno permesso di giocare con continuità. Nell'estate del 2016, dopo i due prestiti a Monaco e Roma, il club giallorosso lo acquista a titolo definitivo per 13 milioni di euro.
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