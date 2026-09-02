Stephan El Shaarawy torna al Genoa. A 16 anni di distanza dall'ultima apparizione con la maglia rossoblù, l'ex attaccante del Milan è pronto a firmare con la società ligure, come confermato da Fabrizio Romano con il celebre “Here We Go”. Il ‘Faraone’ approda alla corte del club guidato da Daniele De Rossi a parametro zero: il suo contratto con la Roma era terminato lo scorso 30 giugno.

Ex Milan, El Shaarawy torna al Genoa: i dettagli del contratto

Il no agli 8 milioni dell'Al Shabab

L'era di El Shaarawy al Milan

Al termine delle visite mediche,firmerà un contratto validocon il. Una seconda esperienza in Liguria per il classe 1992, che torna nel club che lo aveva fatto esordire in Serie A il 21 dicembre del 2008.Nelle scorse settimaneaveva provato a portare il ‘Faraone’ in Saudi Pro League. Il club arabo aveva messo sul piatto unoper convincereIl giocatore, di intesa con la famiglia, ha deciso di rispedire al mittente la ricca proposta dell’Al Shabab pur di restare nel calcio che conta.Arrivato a diciannove anni dal Genoa nell'estate del 2011 per 20 milioni di euro,ha disputato quattro stagioni con la maglia rossonera. Tra il 2011 e il 2015, il 'Faraone' ha totalizzatocon il. Il picco della sua esperienza resta senza dubbio lachiusa contra Serie A, Coppa Italia e Champions League. Proprio quando sembrava pronto a consacrarsi come uno dei migliori giocatori in Europa, il classe 1992 è stato colpito dache non gli hanno permesso di giocare con continuità. Nell'estate del 2016, dopo i due prestiti a, il club giallorosso lo acquista a titolo definitivo per 13 milioni di euro.