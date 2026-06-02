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Di Marzio e le rivelazioni sulla panchina del Milan: “Contatti avviati per Slot, incontro con Glasner”

Di Marzio rivela: 'Incontro conoscitivo con Glasner. Contatti per Slot', il punto
Il giornalista Gianluca Di Marzio analizza a “Calciomercato-L’Originale” (programma di Sky Sport) la situazione del Milan parlando delle ipotesi Glasner e Slot per la panchina dei rossoneri. Ecco le sue parole
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Continua il lavoro del Milan per cercare il nuovo allenatore (qui le notizie live) dopo l'esonero di Massimiliano Allegri: voci costanti parlano di Oliver Glasner, che di recente ha vinto la Conference League con il Crystal Palace. Un altro nome potrebbe essere quello di Pochettino, attuale CT degli USA di Pulisic, ma occhio anche ad Arne Slot, allenatore esonerato da pochissimi giorni dal Liverpool. Il giornalista Gianluca Di Marzio analizza a “Calciomercato-L’Originale” (programma di Sky Sport) la situazione del Milan parlando proprio delle ipotesi per la panchina. Ecco le sue parole.

Panchina Milan tra Glasner e Slot

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"Incontro conoscitivo con Glasner, che potrebbe arrivare nel caso insieme a Rangnick. C'è un'altra strada che è quella che potrebbe portare a Slot: non la escluderei, so che il Milan ci sta provando e sta parlando con il suo entourage. Slot vuole capire se iniziare subito dopo l'esonero dal Liverpool e se farlo con il Milan".

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Slot predilige il 4-2-3-1 che si trasforma in un 4-2-4 pronto a pressare alto quando non ha il controllo del pallone. I due mediani hanno un ruolo fondamentale, visto che devono restare fermi per fare da filtro davanti alla difesa ed evitare tracolli del reparto. I quattro giocatori offensivi hanno molta libertà e si possono muovere a piacimento per non dare punti di riferimento agli avversari. Slot ama partire con la sua manovra dalla difesa, cercando con il possesso palla di fare alzare l'altra squadra per poi colpirla con passaggi verticali e veloci. Le squadre di Slot non abusano del gioco sulle fasce, ma vogliono giocare e creare azioni al centro del campo. L'allenatore olandese ama gestire il ritmo delle gare con il possesso del pallone e non insegue sempre una corsa continua. Il pressing è controllato e punta sullo spostare le squadre avversarie verso le linee laterali per togliere spazio di manovra.

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