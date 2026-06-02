Analisi PM: il gioco di Slot

Slot predilige il 4-2-3-1 che si trasforma in un 4-2-4 pronto a pressare alto quando non ha il controllo del pallone. I due mediani hanno un ruolo fondamentale, visto che devono restare fermi per fare da filtro davanti alla difesa ed evitare tracolli del reparto. I quattro giocatori offensivi hanno molta libertà e si possono muovere a piacimento per non dare punti di riferimento agli avversari. Slot ama partire con la sua manovra dalla difesa, cercando con il possesso palla di fare alzare l'altra squadra per poi colpirla con passaggi verticali e veloci. Le squadre di Slot non abusano del gioco sulle fasce, ma vogliono giocare e creare azioni al centro del campo. L'allenatore olandese ama gestire il ritmo delle gare con il possesso del pallone e non insegue sempre una corsa continua. Il pressing è controllato e punta sullo spostare le squadre avversarie verso le linee laterali per togliere spazio di manovra.